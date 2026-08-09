Le Prime Pagine dei giornali di domenica 9 agosto 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 9 agosto 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 9 agosto 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire carmelitana, Patrona d’Europa. Martire per la fede, patrona d’Europa dal 1998, santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, è celebrata dalla Chiesa il 9 agosto. Filosofa ebrea convertita al cattolicesimo, muore nelle camere a gas di Auschwitz nel 1942. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 9 AGOSTO 2006
Pioggia di fulmini a Sora e Isola. Una saetta centra un’abitazione, un’altra fa divampare un incendio. Una donna salva per miracolo. Otto feriti in due incidenti, l’eliambulanza atterra sull’A1.
Stadio: tabella di marcia (quasi) rispettata. Ma le associazioni di volontariato: a ottobre dove faranno sport i disabili? Nuovo sopralluogo del delegato Lega, Carlo Longhi. E il Procuratore Margherita Gerunda vigila sulla sicurezza.
Acqua minerale, rincara il canone: coro di no dalle aziende ciociare. La Regione prepara gli aumenti. L’idea non piace a Fiuggi e a Fonte Italia.
Cerreto, tutti contro la discarica. Comuni e comitati: pressing sulla Regione per chiudere il sito. Ieri conferenza di servizio, oggi incontro a Roma. Roccasecca s’appella al Tar, San Giovanni Incarico all’Aja.
«Il Frosinone non deluderà». La sfida in Coppa e il campionato visti da Reja, tecnico del Napoli. Oggi amichevole a Fiuggi contro la Cavese. Presentato il nuovo torpedone canarino.