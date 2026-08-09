Le Prime Pagine dei giornali di domenica 9 agosto 2026

[IL RITRATTO] Il secondo austriaco ingaggiato dal Frosinone è un elemento di grande esperienza internazionale. Un mediano di quantità e qualità che può incidere nel campionato italiano. Reduce dalla parentesi allo Sporting Braga in Portogallo, ha giocato anche in Spagna, Olanda e Germania. Qualche infortunio lo ha frenato ma lo spessore non è in dubbio