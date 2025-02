Le Prime Pagine dei giornali di domenica 9 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 9 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Apollonia, vergine e martire di Alessandria in Egitto. Dedicata totalmente all’apostolato, molto stimata per il suo coraggio e la sua integrità, viene catturata nel 249, già anziana, durante le feroci persecuzioni del III secolo in Egitto. Rifiutandosi di rinnegare la fede, viene torturata: le strappano i denti con una tenaglia. Muore tra le fiamme. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 1995

Scuole, corsi di recupero a rischio. I presidi chiedono più fondi. Nei 45 istituti della Ciociaria problemi per avviare le ripetizioni per i 10.000 studenti in difficoltà. Il provveditore ha convocato per lunedì i capi di istituto per coordinare le iniziative ed evitare che le famiglie ricorrrano alle lezioni private.

Svaligiata la casa del capo della mobile. Divelta la porta blindata, rubate anche 2 pistole, minacce di morte.

Teoli, il giorno della verità. Oggi la sentenza sull’omicidio del parrocco e della sua perpetua. La parte civile chiede all’ergastolo oltre che per Guido anche per il fratello Vincenzo.

Guerra agli usurai, parte un sondaggio tra i commercianti. Dopo la denuncia televisiva dell’imprenditore di Sant’Elia, l’associazione distribuisce 500 questionari per capire la gravità della situazione. A Cassino iniziativa di Confesercenti.

Investimenti Fiat, si tratta. I sindacati esaminano il piano miliardario. Domani incontro tra Cgil Cisl, Uil e azienda presso l’Unione industriale. I rappresentanti dei lavoratori chiedono garanzie sull’occupazione.

Sessanta posti a rischio all’Aeromeccanica, operai senza stipendio. Sta avendo un effetto devastante la chiusura delle linee Tipo e Tempera alla Fiat di Piedimonte San Germano. Dopo i 40 licenziati alla Rockwell, altri 60 lavoratori rischiano il posto all’ Aeromeccanica, azienda che costruisce impianti di aerazione.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 9 febbraio 2025.