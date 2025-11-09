Le Prime Pagine dei giornali di domenica 9 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 9 novembre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 9 novembre 2025

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Teodoro, soldato e martire. Originario dell’Oriente, Teodoro è un soldato romano di fede cristiana che al tempo dell’imperatore Massimiano si trova con la sua legione ad Amasea, in Anatolia. Gli viene ordinato di sacrificare agli dei: in risposta lui distrugge il tempio di Cibele, andando così incontro al martirio.

I TITOLI DEI GIORNALI DI GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE 1995

Scuola, decine di falsi invalidi. Al setaccio i certificati medici di 2500 insegnanti da istituti di ogni ordine e grado della Ciociaria. Nel mirino del Provveditore 86 maestri, 32 professori e 70 bidelli. Dall’indagine a tappeto disposta da Adriano Pigazzi sono già stati scoperti i docenti di educazione fisica storpi. Le strane malattie.

Ignorato ovunque il blocco dei lavori per l’alta velocità. Snobbata l’intesa Regione – Iricav. È scaricabarile su chi deve vigilare sull’accordo per il fermo dei cantieri.

Invalidi, sigilli alla Provincia. Ad una svolta le indagini della Digos sui 99 dipendenti nel mirino.

Avvocati, sospeso lo sciopero. Cassino. La protesta è iniziata 10 mesi fa, ma non ha ottenuto i risultati sperati. Ordine diviso in due. Intanto la carenza di giudici si aggrava: tre se ne andranno. Su 250 legali hanno votato solo in 32. Nel frattempo le cause si accumulano: sono saliti a 13.000 i procedimenti pendenti.

Sassi dal cavalcavia su un’auto della polizia stradale. Sulla A1 vicino al capoluogo. Il sindacato sollecita interventi per migliorare la sorveglianza.

L’appello degli albergatori al futuro sindaco di Fiuggi. “L’associazione degli albergatori di Fiuggi vuole che il centro termale diventi una città modello capace essa stessa di fare da traino per il turismo“.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

SCRE



