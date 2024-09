Le Prime Pagine dei giornali di domenica primo settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica primo settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Egidio – Gilles il suo nome francese -, dalle origini misteriose, visse probabilmente tra il VI e l’VIII secolo. Fu eremita in un bosco del Sud della Francia finché, per amicizia di un re, divenne abate e guida spirituale di tutta la regione. (Leggi qui).

I TITOLI DI GIOVEDI 1 SETTEMBRE 1994

Bombe, scatta l’allarme. Segnalati altri pericolosi residuati bellici nel Cassinate. Terelle. La guerra uccide ancora. Il sindaco di Terelle, Pietro Grossi, sollecita nuovi lavori di sminamento e di bonifica in tutto il territorio. Migliorano le condizioni dei cugini feriti. L’unica opera di bonifica effettuata dal ministero della difesa tra il 1945 e il 1948, raccontata da un esperto oggi in pensione.

Il segretario comunale nell’auto blu: Crescenzi lo denuncia. Il sindaco Sandro Lunghi scrive al procuratore della Repubblica. L’esponente provinciale dei Verdi segnala l’uso improprio dell’auto di servizio. Antonello Rea si difende: “Ho un piede ingessato e per questo sono stato autorizzato a farmi accompagnare a casa“.

Stop agli sprechi, tagliati 50 telefoni. Comune di Frosinone. A fine anno l’amministrazione conta di risparmiare 50 milioni di lire. Il provvedimento è stato preso dall’assessore Michele Marini per evitare che i dipendenti usino gli apparecchi per le telefonate personali. Istituito un numero verde per chiedere informazioni.

Scarichi killer, il lago muore. Il sindaco di Fiuggi, Giuseppe Celani, si difende: “Non è colpa nostra, ma dell’Enel“. Strage di pesci nel Canterno, depuratore sotto accusa. Per il presidente della WWF, Walter Celli, le cause sono diverse: “Il bacino è molto delicato e soffre la mancanza di ossigenazione“. Ogni anno in agosto, in assenza di rimedi torna l’emergenza.

“Mosaico rovinato dal restauro“ a Ceccano. Gizzi (Alleanza nazionale) denuncia alla Procura della Repubblica: “Alla fine sono addirittura avanzati i pezzi“. L’opera, risalente al III secolo, era custodita nella sala consiliare e proveniva dal pavimento di una villa romana.

Troppi affari sui loculi, il Comune decide di ampliare il cimitero. Sora. Saranno realizzati 3000 fornetti. La speculazione dura ormai da anni. Per questo il Comune ha deciso di indire la gara di appalto per la costruzione di nuovi posti. Chi se li aggiudicherà dovrà provvedere alla pulizia del camposanto.

Veroli. Crisi di giunta, PdS a caccia di alleati. Le trattative per il nuovo esecutivo sono ancora in alto mare. Rischia di andare deserto il consiglio comunale fissato per domani.

