Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 1 ottobre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 1 ottobre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Vergine carmelitana, Dottore della Chiesa, Patrona delle Missioni. Santa Teresa di Lisieux o Santa Teresina, che la Chiesa celebra il 1 ottobre di ogni anno, è patrona dei missionari e di Francia: a cent’anni dalla sua morte, nel 1997, in nome della sua spiritualità viene proclamata da Giovanni Paolo II dottore della Chiesa. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI I TITOLI DI SABATO 1 OTTOBRE 2016
Malati di inquinamento. Nel capoluogo l’incidenza delle patologie respiratorie è di gran lunga superiore alla media nazionale. L’indagine dei medici di famiglia: “Tutta colpa dello smog”.
Veleni nei canali, scatta il sequestro. Ieri i carabinieri hanno apposto i sigilli ad un’area di 300 metri quadrati al confine con il Comune di Sant’Elia. Nelle acque rinvenute tracce riconducibili a rifiuti industriali. L’allarme dopo la comparsa di alcune macchie rossastre.
Inchiesta elezioni, verifiche sulle schede e interrogatori. Avviso di comparizione come persona informata sui fatti per ‘íex membro della Commissione elettorale Igor Fonte.
”Frosinone, ora scarica la rabbia”. Oggi c’è il Perugia, il tecnico Marino sprona: “Sono fiducioso. ́La partita andrà affrontata con intensità, ritmo e cattiveria agonistica”. Così il mister alla vigilia della sfida odierna contro il Perugia. Squadra con il 4-3-3, un paio di ballottaggi per la formazione.
LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2026
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