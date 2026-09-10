Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 10 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 10 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 10 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano. Nicola nasce nelle Marche nel 1245, nella diocesi di Fermo. Conosce gli Agostiniani da adolescente, è attratto dalla vita monastica e si consacra nella comunità di Tolentino. È un asceta dal sorriso amabile, lunghe preghiere e digiuni si accompagnano sempre a simpatia e carità. Muore nel 1305. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 1996

Scuole, 1 miliardo di lavori. Ritardi solo per il servizio mensa, che partirà all’inizio di ottobre. Nel capoluogo il Comune sta ultimando tutti i lavori che saranno completati prima della ripresa delle lezioni. Le opere eseguite. Ristrutturati 24 istituti.

Da oggi la città diventa un cantiere, disagi per il traffico. Strade a nuovo, si completa Palazzo di Giustizia.

Cambi ai vertici delle Procure: arriva Archidiacono va via Coletta. La Giustizia nel capoluogo. Piccola rivoluzione in vista negli uffici del capoluogo entro la fine dell’anno infatti si libererà il posto di Procuratore capo presso la Pretura di cui oggi è titolare Ottavio Archidiacono e subito dopo uno di sostituto procuratore presso il tribunale fino ad ora occupato da Adolfo Coletta.

Sgominata la banda dei TIR. Scacco alla camorra, arrestati 10 membri del clan Verde – Puca. I carabinieri hanno scoperto gli autori di 21 rapine con sequestro e ai danni di camionisti in transito sulla A1. Le indagini erano partite dopo una serie di assalti avvenuti lo scorso inverno tra Cassino e Pontecorvo. Il bottino fu di diversi miliardi di lire.

Don Mazzi e la droga: “La burocrazia uccide il volontariato“. A Cassino 1000 giovani per la Pace.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2026