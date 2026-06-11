Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 11 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 11 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 11 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN BARNABA, APOSTOLO. San Barnaba non era dei Dodici ma, uomo virtuoso e di fede qual era, viene chiamato apostolo e come tale è venerato. Tra i primi a compiere viaggi per portare la Buona Novella a tutti i popoli, è lui a esortare Paolo alla missione. È morto da martire a Salamina. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDÌ 11 GIUGNO 1996

Terremoto all’ufficio IVA. Indagati il direttore, il vice, due impiegati e l’industriale Tullio Ciarrapico. Inchiesta della procura della Repubblica su 30 miliardi di mancati versamenti da parte della Italfin 80. Il responsabile dell’ufficio, Pietro Casano, sospeso dal servizio, fornisce la sua avversione dei fatti.

Esce Gentili, entra Secchi. Ufficialmente ha lasciato l’incarico per impedimenti connessi al suo incarico di Direttore reggente dell’Ufficio Tecnico Erariale di Frosinone. In verità la sostituzione di Alfio Gentili da Assessore Provinciale al Bilancio Finanze e Patrimonio era nell’aria già da un anno.

Il Comune offrirà lavoro per un anno a 364 disoccupati. Firmato il protocollo con i sindacati .

Corressero denuncia di successione, a giudizio un geometra ed un dipendente dell’Ufficio del Registro. Dovranno rispondere di abuso d’ufficio.

La Ciociaria punta al mega canile. Vertice di comuni a Ceprano, la Provincia vuole il consorzio. Prende piede la proposta del sindaco Russo di utilizzare l’ex fabbrica Ramazzotti per ospitare i randagi. L’assessore Luciano Gatti: “Il problema dei finanziamenti potrà essere superato grazie alla Regione e all’impegno di tutti”.

Dame e cavalieri sfilano in onore del castello salvato. Trevi, recuperata la Rocca Caetani, l’edificio ospita un museo sale per spettacoli mostre e convegni.

Antonio Iannetta sindaco per la quarta volta. Belmonte Castello, il 61% degli elettori ha votato il ‘Grappolo d’uva’. Leader di una lista civica trasversale, il primo cittadino è in carica dal 1982.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI GIOVEDì 11 GIUGNO 2026

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