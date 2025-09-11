Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 11 settembre 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 11 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 11 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Proto e Giacinto, martiri. Il martirio è comprovato da molti reperti, la loro storia più leggendaria. Proto e Giacinto sono due schiavi cristiani eunuchi che aiutano la padrona, Eugenia, a convertirsi alla fede e poi fanno lo stesso con la sua amica Bassilla. Il fidanzato di costei la accusa segnando la sorte di tutti e tre. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 1995

Funghi a cena, otto avvelenati. Intossicata un’intera famiglia di Giulianello di Cori. C’è anche un bambino di un anno e mezzo. Si precipitano in ospedale: ricoverati in prognosi riservata. A Velletri manca La rianimazione. Angelo Cappelli e i suoi smistati in sette nosocomi.

Gattini regalati da un parente. Una persona rischia la denuncia.

Fiuggi, alle terme più stranieri ma meno italiani. In calo però i pernottamenti. Le presenze alle fonti sono in totale aumentate, ma pochi restano in città.

Vigile urbano si arrabbia: denunciato. L’ufficiale, in servizio a Fondi, voleva il permesso di soggiorno per una giovane polacca. In divisa e in orario di lavoro la visita all’ufficio stranieri. E il Questore scrive al sindaco.

Per la Elcat vertice con Piero Badaloni. A Frosinone Consiglio provinciale straordinario per salvare 420 posti.

