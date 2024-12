Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 12 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 12 dicembre 2024

Beata Maria Vergine di Guadalupe. Stella dell’evangelizzazione dei popoli, sostegno degli indigeni e dei poveri. Il popolo dei fedeli implora umilmente, sul colle Tepeyac, il suo aiuto. E’ la Beata Maria Vergine di Guadalupe in Messico, la “grande missionaria” che portò il Vangelo in America. La sua festa si celebra il 12 dicembre. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2023

Ospedali, verifiche antincendio. La Regione scrive alla Asl dopo la tragedia di Tivoli, accertamenti in tutte le strutture. Al vaglio certificazioni e sistemi di sicurezza, ispettori dedicati per effettuare i controlli.

Vezzali: «Le donne ancora devono riuscire a imporsi». Alla campionessa di scherma la laurea honoris causa in Sport management. Cerimonia nel polo Folcara: presente anche il presidente del Coni, Malagò.

Orazio e Giacinta, amore eterno. I coniugi Sardelli-Cicellini ad agosto avevano festeggiato



75 anni di matrimonio: la morte a distanza di pochi giorni. Lui è scomparso il 24 novembre, lei trafitta dal dolore il 7 dicembre. La nipote: «Vita in simbiosi: esempio di unione».

Marchizza: «Tornerò a marzo». Il difensore del Frosinone dopo l’infortunio è stato operato in Finlandia. Rientro in primavera: «Sarà ancora più bello». Giallazzurri al lavoro per la sfida di sabato in casa del Lecce. Rientrerà Barrenechea, Lirola verso una maglia da titolare.

