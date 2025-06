Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 12 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 12 giugno 2025

San Leone III, papa. Papa dal 795 all’816, Leone III combatte contro l’eresia secondo la quale Gesù come uomo è solo figlio adottivo di Dio; molto lo impegna anche la cosiddetta questione del “Filioque” nel Credo. È lui che il 25 dicembre dell’800 incorona Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDI 12 GIUGNO 2024

Molesta ragazzine, arrestato. Nordafricano inseguito e preso a Ferentino, avance a un gruppo di minorenni poi l’aggressione ai carabinieri. Un suo complice è riuscito ad allontanarsi.

Golf e benessere, Stirpe: «Ora vogliamo decollare». Il presidente del Frosinone illustra l’investimento sull’impianto di Fiuggi. L’ingresso di Del Vecchio nelle terme consente l’intervento nel settore sportivo.

Il primato di Caperna: 13 seggi di maggioranza. È la prima volta che un sindaco può contare su così tanti consiglieri. Ecco gli eletti in assise tra conferme e volti nuovi: in tre all’opposizione.

Salera, sindaco dei record. Giunta: è già toto assessori. In pole position i più votati delle liste. Entro fine mese il debutto in assise.

Quadrini, conferma con l’80% dei voti. Una vittoria schiacciante senza fronzoli. Massimiliano Quadrini ha surclassato le due donne che gli contendevano la poltrona di primo cittadino, facendolo in modo netto con 4.113 voti pari al 58% dell’elettorato, contro i 2.412 della Di Pucchio, (34,11), e i 543 della Bovenga (7,73%). Dalle urne è emerso un dato inequivocabile: Isola del Liri vuole la famiglia Quadrini al timone della città, lo dice la storia del paese da 25 anni, papà Vincenzo prima, il figlio Massimiliano poi, che porterà avanti per altri cinque anni il suo governo cittadino, non hanno conosciuto ostacoli, spazzati via avversari in ogni dove, sotto la cascata non si passa.

Tecnico, c’è la pista Vivarini. Il nome dell’allenatore che ha portato il Catanzaro in

B tra i papabili per sedere sulla panchina dei giallazzurri.

