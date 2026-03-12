[LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 12 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 12 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Luigi Orione. Giovanni Luigi Orione, nato a Pontecurone (Tortona) il 23 giugno 1872, trascorse tre anni presso l’Oratorio di don Bosco a Torino, dove rimase fino a poco dopo la morte del Santo. Fonderà la congregazione dei Figli della Divina Provvidenza. Muore il 12 marzo 1940. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 12 MARZO 1996

Tutto deciso solo per i senatori. Ancora incertezze per i deputati, oggi forse le designazioni ufficiali. La Ciociaria verso le elezioni. Giornata frenetica e piena di tensione quella di ieri per la scelta dei candidati. Misserville di Alleanza nazionale e Diana del Partito popolare di nuovo di fronte per il Senato nel capoluogo. Magliocchetti di Alleanza nazionale e Rossi del PD si scontrano a sud.

Pulizia delle strade, indagini della Procura sull’appalto sospetto. Acquisiti gli atti al Comune.

Banditi sparano e rapinano una coppietta. A Campoli Appennino un venticinquenne è stato ferito ad un braccio da un colpo di pistola. Il drammatico racconto del giovane: “Avevamo temuto che fossero Romania invece volevano solo i soldi“.

Si è uccisa senza un perché. A Sora l’istituto d’arte a lutto dopo il gesto disperato di un’allieva di 16 anni impiccatasi in casa. I genitori, distrutti, non vogliono credere che l’abbia fatto per amore. “Era alunna seria e affettuosa – ricorda il preside Vincenzo De Santis – Forse un po’ timida“. Il fidanzato militare deve partire per la Bosnia.

La centrale elettrica uccide il fiume Rapido, ecologisti all’attacco. A Cassino Italia nostra contro la Ser.

Si accontentano di 27 milioni, lasciano il tesoro nella cassaforte. In due armati di punteruolo assaltano la Banca della Ciociaria.

Il Consiglio regionale si adegua al Tar. Regione, problemi in giunta: il centro ora vuole contare di più. Sostituiti i cinque bocciati con i due candidati dei repubblicani e dei socialdemocratici che hanno appena vinto il ricorso. Il debutto dei nuovi, il saluto degli esclusi. Emozionato Pizzutelli: “Finalmente ora è chiarezza“.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 10 MARZO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.