Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 12 novembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 12 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 12 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN DIEGO, LAICO FRANCESCANO. Nasce ad Alcalá del Puerto, in Spagna, verso il 1400. Entra tra i Francescani, non è prete ma viene mandato a radicare il cristianesimo nelle Canarie. A Roma durante la peste del 1450 mentre la Curia fugge lui resta ad assistere i confratelli. Al suo nome sono intitolate molte località americane. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 12 NOVEMBRE 1996

Tangentopoli i destini si dividono. Sandro Sanna chiede: “Giudicatemi subito“ il Pm prende tempo. Per Caterina Melita, gravemente malata, si profila l’eventualità della sospensione del processo: lo stabilirà un perito. L’udienza preliminare è stata aggiornata al 19 dicembre. Coinvolti ex amministratori del capoluogo imprenditori e tecnici comunali.

“Sindaci fermatevi non fate catturare altri cani randagi“. Appello dal servizio Veterinario.non ci sono più posti negli unici tre canili della Ciociaria convenzionati con l’azienda Usl.

Camorra e mafia in super treno. I carabinieri fanno il punto sulle indagini con gli specialisti del Ros. Gli investigatori stanno passando al setaccio i cantieri sparsi in Ciociaria. Nel mirino 10 imprenditori.

Noto parrucchiere a giudizio. Non dichiarò 9 milioni. Evasione fiscale per Pino Rotili.

Un raccordo da 20 miliardi. Provincia e comune insieme per unire via Gaeta alla Monti Lepini.

Videocolor, interviene il Governo. Il ministro dell’industria contatterà il collega francese per chiedere garanzie. Ieri vertice a Roma per sollecitare una difesa politica dei posti di lavoro nello stabilimento di Anagni. In vista dell’arrivo dei sudcoreani della Daewoo che hanno rilevato il settore multimedia della Thompson, formato un tavolo permanente tra azienda e sindacati.

Il Partito del non voto fa tremare i candidati a Sindaco. Sora. Conto alla rovescia per le elezioni. Enzo Di Stefano e Luigi Gulia preoccupati dallo scarso interesse dei Partiti politici.

Palacongressi, al via i lavori per la strada. Fiuggi, il Tar non frena il Comune.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 12 NOVEMBRE 2026

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