Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 12 settembre 2024

Santissimo Nome di Maria. In questo giorno si rievoca l’ineffabile amore della Madre di Dio verso il suo santissimo Figlio ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore perché sia devotamente invocata. Leggi qui…

TITOLI DI LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022

Bulli e pupe dal galà di Alleanza Nazionale. Polemiche dopo l’aggressione agli esponenti di sinistra. Amaseno. Con l’elezione delle miss e la discolpa del sindaco si è conclusa la festa. Il primo cittadino, accusato di aver mandato all’ospedale il Segretario del Partito Socialista, contrattacca: “Provocatori e boicottatori“.

Pranzano al ristorante, 25 intossicati. Ceccano. Ricoverati in diversi ospedali del Lazio dopo il banchetto killer.

L’inferno dell’Albania è lontano: due bambini trovano casa a Formia. Sergio e Mario in affidamento a due famiglie. I ragazzini, sfruttati da due giovani connazionali, sono stati liberati dai carabinieri in agosto. Per tre settimane sono stati ospiti del sindaco Sandro Bartolomeo e di un imprenditore. Presto andranno a scuola scuola.

