Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 13 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 13 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 13 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri. Papa dal 230, Ponziano abdica quando viene deportato nelle miniere in Sardegna assieme al sacerdote scismatico Ippolito durante la persecuzione anticristiana di Massimino il Trace. Morti di stenti nel 235, sono venerati come martiri a Roma, uno a San Callisto, l’altro sulla Tiburtina. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 13 AGOSTO 1996

Mediatori con licenza di truffa. Allarme degli agenti immobiliari: troppi abusivi vendono solo illusioni. Nei primi sei mesi dell’anno denunciati alla magistratura 10 intermediari illegali. Molti i contratti capestro. Pesanti accuse e lanciate dal titolare dell’agenzia Pompeo alla commissione dei mediatori: “Se gli irregolari tendono a dilagare, la colpa è solo sua“.

Eroina spalmata sulle cartoline spedite ai detenuti. Scoperta nel carcere della capoluogo. Cartoline postali affrancate con eroina: saluti al detenuto con auguri di sballo.

La disfatta degli imprenditori. In aumento i fallimenti: nell’ultimo anno hanno chiuso 92 aziende. I settori maggiormente colpiti sono quelli del commercio, delle costruzioni e dell’industria metalmeccanica. Sotto accusa il sistema creditizio ciociaro ritenuto troppo rigido dagli operatori.

Emergenza anestesisti: ospedali al collasso e proteste contro la USL. Situazione critica ad Alatri e Anagni. Oggi maxi manifestazione nel capoluogo presso l’azienda sanitaria.

Scontro frontale tra camion e Panda sulla Monti Lepini ad Alatri: muore a 32 anni. L’incidente è avvenuto durante il temporale.

Alta velocità, ditte contro Sindaco mentre i disagi si moltiplicano. “È un’accusa inammissibile. Che ci offende e che respingiamo decisamente“: è secca la replica delle ditte della IRICAV impegnate nei lavori per l’alta velocità a Castro dei Volsci e indicate dal sindaco come le principali responsabili del pessimo Stato in cui versano le strade in quel comune.

Consorzio di bonifica Conca di Sora, la maggioranza spaccata vota il direttivo. Si sgretola l’intesa tra Coldiretti e Confagricoltori.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI GIOVEDI’ 13 AGOSTO 2026