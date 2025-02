Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 13 febbraio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 13 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Giordano di Sassonia, sacerdote domenicano. Giovane frate dalla parola eloquente, dal cuore tenero e dalla grande passione per Gesù, fu degno successore di San Domenico alla guida del neonato Ordine dei Predicatori. Missionario in Europa, morì nel 1237 tornando da un pellegrinaggio in Terrasanta. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2024

Uno “sconto” per l’omicidio. ​​Delitto Fidaleo, ad aprile il processo: accolto il rito abbreviato per l’ex carabiniere Giuseppe Molinaro, accecato dalla gelosia per la ex, uccise il 67enne di San Giorgio a Liri.

Soldi con il bonus facciate, ma gli immobili non c’erano. Ad una società controllata da Bartoli e De Santis 1,6 milioni: contestata la truffa.

Serena, scontro in aula: “La porta non c’entra”. Per i consulenti della famiglia Mottola la 18enne non è mai entrata in caserma. E sulla rivelazione del brigadiere Tuzi: “Perché ha taciuto per sette anni?”.

Torna la neve sulle cime, ma resta il pessimismo. Campostaffi, i titolari del rifugio Viperella: “Le presenze sono crollate”. La stazione sciistica chiusa, ma i gestori hanno dovuto comunque sostenere i costi

Sanremo, mani ciociare nel successo del festival. Chef, pizzaioli, parrucchieri, musicisti e curatori della pelle: le loro esperienze. Dietro le quinte o sul palco dell’Ariston: chi sono i protagonisti della 74’ edizione

Leoni, difesa da registrare. Frosinone, dopo la batosta subita contro la Viola, è la squadra che ha subìto il maggior numero di gol in A. Nel girone di ritorno incassate 15 reti in cinque partite. L’ultimo match con la porta inviolata risale al 10 dicembre.

