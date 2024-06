Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 13 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 13 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Antonio da Padova, sacerdote francescano e dottore della chiesa. Predicatore e confessore instancabile, Sant’Antonio ha coniugato vita apostolica e periodi di ritiro nella solitudine, come amore verso il prossimo e amore verso Dio. La sua memoria ricorre il 13 giugno. E’ rappresentato con un giglio in mano e con in braccio Gesù. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 13 GIUGNO 1994

Anagni, la campagna finisce in rissa. Elezioni: oggi si vota dalle sette alle 22, poi subito lo scrutinio per le Europee. Ieri affluenza scarsa. Provinciali: i candidati ha presidente Scalia e Fanelli tra i primi a votare.

L’intervista. L’agguato a Tanzilli: “Sono senza scorta evidentemente pensano che non vi sia pericolo“

Piedimonte San Germano. Stabilimento Fiat, pronta la prima scocca della New large. Ma da domani la fabbrica chiude di nuovo: tre settimane di cassa integrazione. A settembre stop per 1000 operai.

Il bomber maglio: “vengo a Frosinone per salire in B“. Calcio Serie C1 / Primo colpo per costruire la nuova squadra. L’attaccante è della Nocerina.

