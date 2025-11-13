Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 13 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 13 novembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Omobono. Nato a Cremona nella prima metà del XII secolo, Omobono Tucenghi seguì le orme del padre nel lavoro di commerciante, distinguendosi per esemplarità nella vita cristiana. Morì il 13 novembre 1197. È patrono di Cremona. (Leggi qui).
I TITOLI DI MERCOLEDì 13 NOVEMBRE 2024
Stellantis, nuovo stop e altri posti a rischio. L’indotto è nel caos. Dopo gli addetti alle pulizie, ipotesi di “tagli” alla Transnova. Crisi dell’Automotive: oggi riunione del consiglio provinciale.
Casermone, triste realtà fra morosi e abusivi. La commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie nell’edificio simbolo del degrado e base di spaccio. Il presidente Battilocchio: «Lo Stato è presente».
Gli fa segno di rallentare,lui scende e lo aggredisce. Quarantenne preso a pugni, l’automobilista è lo stesso che aveva picchiato un ragazzino per la minicar che faceva troppo rumore. Scatta la denuncia.
Verso il G7, Fiuggi si tira a lucido per i ministri degli esteri. Teatro rimesso a nuovo, Palacongressi ultimato e lavori dell’ultima ora. Il sindaco Baccarini: «Pronti a ospitare l’appuntamento internazionale».
Frosinone, smarrita la via del gol. Su 160 conclusioni verso la porta avversaria, soltanto in 47 occasioni è stato centrato lo specchio: scesa la media dei tiri.