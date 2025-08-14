Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 14 agosto 2025

Il sindaco Fiorletta e l’assessore Dominici rassicurano i cittadini sul servizio di trasporto scolastico. Nessuna “sforbiciata” ma sarà potenziato con l’aggiunta di una corsa per gli alunni della zona Cartiera che dovranno trasferirsi dalla scuola Cameracanne in ristrutturazione. Intanto verso la conclusione i lavori ai cavalcavia 380 e 381