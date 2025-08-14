Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 14 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 14 agosto 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 14 agosto 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e martire. Nato in Polonia nel 1894, diventa francescano. Fonda la Milizia dell’Immacolata. Dopo l’invasione nazista del Paese è internato nel lager di Auschwitz, dove muore nel bunker della morte dopo essersi offerto in cambio di un padre di famiglia. (Leggi qui)
TITOLI DI LUNEDI’ 14 AGOSTO 1995
C’è il Levante, porto in tilt. A Ponza nottata da incubo per i diportisti. Ancora una volta esplode il caso dell’approdo inadeguato. Centinaia di imbarcazioni in fuga, affonda un 11 metri. Il ministro Caravale in vacanza sull’isola: “Un problema grave ma di difficile soluzione“.
Muore per epatite un pescatore contagiato dai topi. A Cassino era in acqua a piedi nudi. Due le ipotesi del decesso: un morso o una ferita venuta a contatto con le urine dei ratti.
Ilsap, fiamme di domenica. A Latina brucia l’impianto di trattamento dei grassi. Spento il fuoco i vigili del fuoco hanno dovuto arginare l’olio finito nel canale delle acque medie.
Auto nella scarpata, un morto e feriti. A Frosinone grave incidente sull’autostrada.