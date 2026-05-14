Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 14 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 14 maggio 2026.
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 14 maggio 2026.
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IL SANTO DEL GIORNO
San Mattia, apostolo. Si sa molto poco di San Mattia: negli Atti degli Apostoli si racconta che fu Mattia ad essere scelto per sorteggio come successore di Giuda Iscariota nella cerchia dei dodici Apostoli; del suo martirio manca tuttavia l’evidenza storica. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 14 MAGGIO 2006
Studentessa scomparsa, è giallo. Cassino: da 4 giorni si sono perse le tracce di Alessandrina, 15 anni. In passato, per due volte, si era allontanata con il fidanzatino di origini rom. Pentita, ora conduceva una vita normale.
Va per asparagi e cade in un pozzo, pensionato muore annegato. Amaseno. Una serie di circostanze hanno fatto si che il suo cadavere venisse ritrovato solo ieri po-meriggio.
Soccorre bimbo investito, picchiato a sangue. Un gommista, dopo aver travolto il ragazzino, si era fermato per prestargli aiuto.
Una città ostaggio delle automobili. La Carovana del clima di Legambiente sbarca a Frosinone. Il dato: 69 vetture ogni 100 abitanti, come Latina ma con metà della popolazione.
Mega piano da 800 alloggi, l’ora della verità. Domani a Frosinone torna in Consiglio la pratica Cdr-Cdu, ma Pittiglio continua ad occupare l’aula. Il centrodestra attacca la maggioranza: «Basta con le sceneggiate. Si proceda a rimodulare il piano regolatore».
Cassino in C2, giocatori a piedi fino al monastero. Tutti a piedi per circa otto chilometri fino all’Abbazia di Montecassino per rispettare il voto a San Benedetto. Lo avevano fatto i giocatori della squadra del Cassino, neo promossa in C2, quando sembrava difficile centrare l’obiettivo per la sconfitta subita ad Aprilia ed invece sono stati proprio i pontini poi a cedere nell’ultima giornata.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI GIOVEDì 14 MAGGIO 2026
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