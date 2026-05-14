Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 14 maggio 2026

l vertice regionale della Lega chiude, almeno per ora, il dossier sul rimpasto nella Giunta guidata da Francesco Rocca: gli assessori Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre restano al loro posto. Strategica la linea del governatore, che ha difeso pubblicamente il lavoro dei due assessori senza entrare in rotta di collisione con la Lega di Matteo Salvini e Claudio Durigon. Una partita politica giocata tra equilibri territoriali, strategie elettorali e finezze istituzionali.