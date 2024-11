Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 14 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 14 novembre 2024

San Serapio. Nasce a Londra nel 1179. Ragazzino, Serapio è col padre alla terza Crociata di Riccardo Cuor di Leone. Dopo varie peripezie entra nei Mercedari e si dedica al riscatto e alla conversione degli schiavi, che libera a centinaia, in Francia in Spagna e ad Algeri. Qui i Mori lo martirizzano nel 1240. (Leggi).

I ITITOLI DI LUNEDI 14 NOVEMBRE 2022

Incidenti, weekend nero: un morto e cinque feriti. Schianto in curva, a Paliano perde la vita un uomo di 57 anni. Cassino, paura a Sant’Angelo.

Topi e degrado in centro, situazione da affrontare. Frosinone. Ratto morto ai piedi dell’Annunziata e marciapiedi sporchi, servono interventi. L’amministrazione ha programmato delle attività ma finora nessun risultato.

Muore dopo uno schianto in curva. Il frontale sabato sera in via Mole in località Pini, la vittima è Angelo Pizzuti di 57 anni residente a Paliano. Un automobilista ha tentato di soccorrerlo ma non c’è stato nulla da fare. Lutto anche ad Anagni dove l’uomo era nato.

Frosinone si gode la sosta dalla vita e con una difesa record. Il Genoa, una delle sfidanti, si ferma sull’11 contro il Como.

