Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 15 gennaio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 15 gennaio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

San Mauro, abate. Figlio di un patrizio romano, viene affidato a San Benedetto da Norcia, di cui è discepolo prediletto. Diventa abate di Subiaco, poi in Francia fonda un Monastero. A lui si ispira nel 1618 la nuova congregazione benedettina dei Maurini, sterminati durante la Rivoluzione francese. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 15 GENNAIO 1996

In 40.000 rischiano la sete. Nove paesi con il fiato sospeso: l’acqua potrebbe essere razionata. Scoppia la guerra Sull’utilizzo di alcuni pozzi d’acqua. Motivo della disputa lo sfruttamento della fonte capo d’acqua che il Comune ciociaro vuole limitare nel rispetto del piano regionale.

Nube nauseabonda su Latina. Pioggia di proteste. La gente telefona ai vigili del fuoco. Sono le emissioni della Ital Green oil di Cisterna: un’industria olearia.

Aprilia, il racconto di Antonio Lupo. Sessant’anni, farmacista di Campo Verde aggredito da tre rapinatori. La ricostruzione della vittima: “Avevo meno di 1 milione sono stato seguito fin sotto casa“.

Coltellate in un pub arrestati due giovani. A Frosinone ferito un operaio. Il terzo aggressore è stato identificato e denunciato. Per tutti la accusa è di tentato omicidio e rapina aggravata.

Pontinia, uccise una guardia giurata, catturato all’alba. Si nascondeva in casa di una giovane donna.



LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI GIOVEDI’ 15 GENNAIO 2026