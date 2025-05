Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 15 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 15 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Torquato, vescovo di Guadix. Vissuto tra il III e il IV secolo, San Torquato è il primo vescovo della città di Acci – oggi Guadix – in Spagna. Secondo alcune fonti è confessore, secondo altre martire. È ricordato come il primo dei “Sette viri spagnoli”, vescovi di diverse città della Spagna meridionale, venerati come Santi. (Leggi).

I TITOLI DI LUNEDÌ 15 MAGGIO 1995

La piena del Liri fa paura. Situazione critica nella Sorano, dove le acque continuano a crescere e minacciano di rompere gli argini. Il livello del fiume salito di 2 metri dopo le ultime precipitazioni. Spazzate via le opere di sbarramento realizzate dopo il crollo di un muro lo scorso 25 febbraio. Ma il sindaco Enzo Di Stefano assicura: “Nessun pericolo“.

Straordinari record., veleni, esposti e due inchieste. Comunità Montana di Esperia. Uno scritto anonimo ha mosso Corte dei Conti e Procura. Il segretario Rispoli replica: “È una manovra non ho ancora preso una lira“.

Il Certamen ad una studentessa ungherese. Arpino. A due italiani il secondo ed il terzo posto nella gara internazionale di latino. Alla prova hanno partecipato 473 ragazzi, provenienti da tutta Europa. I Paesi dell’Est hanno confermato la loro supremazia: quattro premi.

Frosinone, dopo una domenica di trattative vengono scelti i sei assessori della nuova giunta. Salvo imprevedibili colpi di scena dovrebbe considerarsi fatta la squadra dei sei assessori che collaborerà al governo della città con il neosindaco Paolo Fanelli dello schieramento di centrodestra eletto al ballottaggio del 7 maggio scorso con oltre il 52% dei voti.

