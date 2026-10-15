Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 15 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 15 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 15 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTA TERESA DI GESÙ, VERGINE, DOTTORE DELLA CHIESA, CARMELITANA SCALZA. Negli anni di Lutero, Santa Teresa d’Avila si adoperò per un’importante opera riformatrice nel Carmelo. Patrona degli scrittori cattolici, è la prima donna proclamata dottore della Chiesa insieme a santa Caterina da Siena. È tra le Sante più venerate nel mondo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 15 OTTOBRE 2006

Frosinone espugna Pescara e sogna. Di Nardo e Lodi regalano la seconda vittoria esterna consecutiva. Impresa dei canarini in Abruzzo. L’allenatore Iaconi liquida con un secco 2-0 il suo passato

Presidenza Camera di Commercio, ora si corre. In pole position Turriziani (Federlazio), Di Vito (Confesercenti) e Venditti (Legacoop). Frosinone. Completate le nomine del nuovo Consiglio con 27 rappresentanti. Il 13 novembre prima seduta per il rinnovo dei vertici. L’assessore De Angelis: «La Regione non entrerà nel merito di questa elezione».

Cosilam, servizi hi-tech per le aziende. Cassino. Dieci milioni di euro di investimenti: saranno utilizzati anche per infrastrutture e piano regolatore. Le industrie saranno collegate tra loro con sistemi all’avanguardia.

Cassino, formazione top secret. Gli azzurri in trasferta a Marcianise. Non giocheranno Parasmo e Gallone.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2026

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