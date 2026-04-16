Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 16 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 16 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 16 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Bernadette Soubirous, vergine. Povera e analfabeta, si sentì guardata da Maria “come persona”, ha detto Papa Francesco. L’Immacolata Concezione le appare alla Grotta di Lourdes invitandola a pregare per i peccatori ed esortando tutti alla conversione. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDÌ 16 APRILE 1996

Ex fornaci, la Digos al Comune. Acquisiti i nuovi documenti sul progetto di recupero da 40 miliardi. Procedono le indagini dopo che il sindaco, ha ricevuto una diffida dal proprietario, ha attivato la Procura. Bruno Di Cosimo pronto a chiedere forti danni se non avrà il via libera.

Alta velocità, Iricav contesta le accuse degli industriali locali. Importo dei lavori e assunzioni. Ecco dove le imprese locali e lavorano.

Rianimazione, l’ultima beffa. L’apertura del nuovo reparto provoca la chiusura della Sala Operatoria. Alatri. L’allarme del dirigente anestesista: “il personale non basta copriremo solo le emergente“. Un’attesa durata 10 anni per arrivare all’ennesimo caso di malasanità: due divisioni funzioneranno a mezzo servizio.

Tagli all’Annunziata, il sindacato chiede lavoro per i licenziati. Proposto un piano di ricollocamento. Cgil, Cisl e Uil erano in una soluzione simile a quella utilizzata per Novo Nordisk: su più di 100 ex dipendenti 40 hanno già trovato un posto grazie all’aiuto dell’azienda.

Abuso, prosciolto Concittadini. Alatri. Era sospettato di avere favorito la ditta della madre. Scagionato anche dall’accusa di avere boicottato un’impresa edile. Le denunce di Iannarilli e Cianfrocca.

In campo tre ciociari Doc. Disoccupazione record a Sora: il lavoro, tema guida della sfida. Le politiche del 21 aprile: la campagna elettorale per la corsa alla Camera nei collegi della Lazio sud.

Scatena la lite il pontefice del gran rifiuto. Celestino V conteso all’Abruzzo. Fumone vuole le reliquie per una cerimonia, ma L’Aquila si sta opponendo.

Usl, il manager al contrattacco. I bocciati sfruttano la pausa per cercare di conservare la poltrona. Lo stop alla Regione. Scacchi avrebbe giurato fedeltà al centrosinistra, Torti mette in moto lo sponsor D’Amata.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 16 APRILE 2026

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