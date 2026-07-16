Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 16 luglio 2026

Il presidente della Regione taglia due nastri in provincia di Frosinone: Ospedale di Comunità e prima risonanza magnetica della storia del San Benedetto ad Alatri, Casa della Comunità e Ospedale di Comunità a Pontecorvo. Quasi 5 milioni di investimenti tra PNRR e fondi Giubileo. Poi alla convention di Ciacciarelli arriva la stilettata al sindaco di Ceccano: «Sa benissimo chi ha chiuso quel presidio»