[E' LA STAMPA BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 16 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 16 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANTA MARIA MADDALENA POSTEL, VERGINE, FONDATRICE DELLE SUORE DELLE SCUOLE CRISTIANE DELLA MISERICORDIA. Nata in Normandia, Giulia si dedica all’istruzione delle giovani e al catechismo dei bambini. Dopo il periodo buio della rivoluzione francese, apre una scuola a Cherbourg e nel 1806 prende i voti con il nome di Maria Maddalena: nasce la Congregazione delle Figlie della Misericordia.
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 16 LUGLIO 1996
Tre indagati per turbativa d’asta. Domani riprendono gli interrogatori per il maxi appalto della Usl di Frosinone. Nove in tutto gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica. L’ombra di un grosso politico dietro la gara.
A Lillo non piace criticare. Vuole solo comandare. Provincia, Il caso Annunziata.
Stupro di gruppo, tre giovani in manette. Ad Esperia presi e messi agli arresti domiciliari operai edili accusati di avere violentato e rapinato prostitute.
Il nuovo Segretario provinciale dei popolari: “Punterò sul volontariato, le parrocchie e il mondo agricolo“. Prime dichiarazioni di Francesco Scalia.
Con l’aereo a caccia di abusi. Il Comune di Cassinoi affida a una società il compito di fotografare dall’alto la città. Tutte le informazioni inserite in un dischetto per computer permetteranno continue integrazioni. Scittarelli del Cdu accusa di sperpero la maggioranza che non ha utilizzato un lavoro già esistente, risparmiando.
Tutti in ferie alla Fiat per un mese intero e busta paga pesante. Dal 5 agosto al 1 settembre. A fine luglio pagati i premi di risultato. In un anno salari più ricchi in media di 2 milioni e mezzo di lire.
Al via progetti da 20 miliardi di un pool di imprenditori privati. Pontecorvo. Presto realizzati tre piscine, scivoli, drive in, discoteca ed un ristorante.
Il prete batte ancora cassa. A Veroli nessun accordo con chi organizzò la lotteria che fruttò 20 milioni. Ieri nuova udienza in tribunale per stabilire di chi sono i soldi. Gli avvocati citano decine di testimoni.