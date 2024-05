Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 16 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 16 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alessandro, Vescovo di Gerusalemme. Originario della Cappadocia, Alessandro diventa vescovo della Città Santa di Gerusalemme di cui si prende cura fondando una biblioteca e una scuola. Riprese le persecuzioni contro i cristiani sotto Decio, viene imprigionato e muore di stenti in carcere nel 250. È venerato come martire. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 16 MAGGIO 1994

CASSINO / Papaveri rossi per i caduti. Le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della distruzione completa della città. Giornata inglese a Cassino, il duca di Kent con i reduci. Attimi di commozione mentre centinaia di ex combattenti di diverse nazioni fiori nel cimitero di guerra deponevano.

FROSINONE / Indagati tre marescialli dell’Aviazione. Avrebbero lucrato sulla mensa dell’aeroporto.

LATINA / “Mani Pulite”, in aula Roccato. Processo all’ex socialista accusato di concussione. Fini sotto inchiesta per il villino di via Polusca. Per la Procura il prezzo speciale e una tangente. La sentenza attesa per oggi.

ARPINO / Il Certamen a Daniele del “Carducci”. Vince un italiano la gara internazionale di latino. Hanno partecipato quattrocentottanta studenti provenienti dalle scuole di diciotto nazioni europee e dagli Stati Uniti.

LATINA / Con l’aiuto del computer aumenta l’autonomia dei portatori di handicap. Un progetto curato dai Servizi sociali. Un’aula di informatica per insegnare ai disabili ad organizzare il lavoro e lo studio. L’esperienza di Roberto e Francesca, due ragazzi che da alcuni mesi utilizzano il terminale per fare i compiti..

