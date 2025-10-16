Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 16 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 16 ottobre 2025.





IL SANTO DEL GIORNO

Santa Edvige di Polonia. La vera regalità sta nel servire i più poveri. Questo aspetto ha distinto in vita Santa Edvige, prima duchessa di Slesia e di Polonia quindi religiosa in un monastero cistercense. Vissuta a cavallo tra il 1100 e il 1200, la Santa viene celebrata dalla Chiesa il 16 ottobre di ogni anno.  (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 16 OTTOBRE 1995

Il pesce? Garantiremo noi. Frosinone. Ogni anno una ventina di persone finiscono in ospedale per avere consumato prodotti ittici avariati. Veterinari a scuola, tra i pescatori di Formia, per tutelare i consumatori.

Da canale a fogna. Pronta la denuncia alla magistratura. Sora. Allarme igienico sanitario. In via Totaro per oltre 2 km proliferano serpenti e topi. Il Comune sotto accusa.

Piazza nuova, avanti la plastica. Latina. Inaugurato un altro “salotto“: è realizzato tutto con materiale riciclato.

Denunciati tre ragazzi per rapina. Latina. Secondo i carabinieri assalirono una donna nella sua abitazione.

L’autopsia: “Isabella fu strangolata“.. L’autopsia sul corpo di Isabella Pratilli, la giovane di Ferentino trovata morta a luglio dopo che era stata vegliata per sei giorni dalla madre, conferma le ipotesi subito fatte dai carabinieri.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 16 OTTOBRE 2025

