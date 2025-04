Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 17 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 17 aprile 2025

San Simeone, vescovo di Seleucia e martire. Nel 324 Simeone, detto Bar Sabba’, diventa vescovo di Seleucia-Ctesifonte, in Persia. Vent’anni dopo il re Sapor II riaccende le persecuzioni contro i cristiani e Simeone ne resta vittima, assieme ad alcuni compagni e all’eunuco di sala reale Usthazade che riesce a convertire prima del martirio. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

Serena, tre nuovi testimoni. Ammessa in Appello la richiesta dell’accusa sugli ultimi

avvistamenti prima del delitto. Ieri in aula ascoltato un investigatore: «Anomalie sugli ordini di servizio del 2001».

Ospedale, sosta selvaggia, “multa” della commissaria. Biglietto della massima dirigente Asl sul parabrezza: «I soccorsi sono a rischio». Auto d’ostacolo in caso di emergenza. Stesso problema per le gare allo “Stirpe”.

Non paga la droga, torturato il fratello. Spacciava per la banda ma aveva accumulato debiti ed è scattata l’estorsione nei confronti dei familiari. Vasta operazione della Dda tra Roma e Frosinone, undici persone agli arresti, le vittime sono di Sora.

Musei, arte e biblioteche: 5 milioni per la Ciociaria. Nel piano lavori pubblici del Governo ok a 30 progetti in aree della provincia. Per l’archeologia via libera a Sora, Cassino, Ceprano, Supino, Castro, Arpino e Casalvieri.

Veroli, Sfida per il sindaco, centrodestra diviso. FdI, la doppia anima. FI con il simbolo. Sarà una sfida caratterizzata dal tratto civico, ma sullo sfondo emergono le divisioni di natura politica, in particolare nel centrodestra.

Frosinone, la carica di Zortea. L’esterno nella top cinque europea per gli assist forniti. «La vittoria ci manca, ma siamo forti e centreremo l’obiettivo».

