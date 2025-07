Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 17 luglio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 17 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Leone IV, Papa. Pastore, diplomatico, stratega. Deve fare tutto, Papa Leone IV, in soli otto anni di un Pontificato caratterizzato dalla parola d’ordine “difesa”: dai Saraceni, in mare e in terra, ma anche da incendi, terremoti, dalla mollezza del clero e dai dissidi con l’imperatore. Muore nel luglio dell’855. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 17 LUGLIO 2024

Torture sui disabili, tre arresti. Due operatrici di Sora e una di Veroli ai domiciliari per le violenze nel centro della Croce Rossa di Roma. I carabinieri hanno documentato i mal trattamenti.

Flashmob allo Scalo contro il bus rapido: «Mancato il confronto». Ieri il sit-in di residenti e negozianti: «Così si distrugge il commercio». Anselmo Pizzutelli: «Chiederemo un Consiglio comunale straordinario».

Serena, salta la conferenza dei Mottola: scoppia il caso. Dopo l’assoluzione era in programma l’incontro al palazzo della Cultura di Cassino. Il portavoce della difesa: «Clamorosa marcia indietro». Il sindaco: «Sbagliato l’iter».

Biglietti fantasma per i Coldplay: «Anche io truffata». La titolare dell’agenzia viaggi di Pontecorvo si è rifatta viva in un gruppo whatsapp. Anche ieri nessuno è potuto partire.

Batterie a litio, primo sito per la produzione. Inaugurato vicino alla fabbrica di auto Stellantis, previsti 60 posti di lavoro. L’ad Fincantieri: «Con Power4Future basi per nuovo sistema di propulsione elettrica».

Frosinone, tempo di test. Prima uscita. Oggi, alle 18, i giallazzurri affronteranno in amichevole il Mondragone City, club di Prima categoria campana. Campionato, per i leoni prime quattro gare in notturna.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 17 luglio 2025.