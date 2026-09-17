Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 17 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 17 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 17 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN ROBERTO BELLARMINO, CARDINALE, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA. Il padre lo voleva politico, il figlio entra fra i Gesuiti. Umanista, insigne teologo della Chiesa post-tridentina – alcune opere sono dei classici – S. Roberto Bellarmino diventa cardinale nel 1599. È un uomo dotto ma dà tutto ai poveri. Pio XI lo proclama Beato, Santo e Dottore della Chiesa. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 17 SETTEMBRE 1996

Necci arrestato, stupore a Fiuggi. Il vicesindaco Tucciarelli: “Per la nostra città non ha mai fatto nulla“. I commenti a caldo dei parenti, amici e conoscenti dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Nel centro termale vivono la mamma, la cognata ed i nipoti che hanno appreso la notizia dalla Tv. Non credono che Lorenzo abbia commesso reati.

Ok della Regione a 100 miliardi di lavori nel Fusinate. Ora manca il via libera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Verrà terminata la superstrada di Sora fino al casello dell’autostrada.

Pensionato taglia la testa alla moglie con un’ascia e la colloca sul comò. Emigrante di Vallecorsa in Canada.

Crivellato di colpi e nascosto nella Cadillac. Agghiacciante omicidio di un’emigrante di Sora a Toronto.

L’omicida ora pensa solo alla madre. Il fratricidio di Ceccano. Vincenzo Di Stefano: “Io sono in carcere, Marzio è morto: chi baderà a lei?“.

Abusi sessuali su un bimbo, a giudizio. Magazziniere di Fiuggi fu sorpreso in intimità con il figlio di suoi amici. L’imputato fu arrestato vicino al lago di Canterno.

La Fater chiude, persi 300 posti. I 150 dipendenti potranno andare a lavorare in Abruzzo. Patrica. La fabbrica che produce i famosi Lines fu una delle prime a insediarsi in Ciociaria. Tutto trasferito a Pescara. Sindacati decisi a lottare anche in difesa di quanti o operano nell’indotto.

Scontro a Serrone tra segretario del Pds e il sindaco. Guerra intestina sotto la quercia. Vittorio Romolo accusa il primo cittadino ed i vertici provinciali del Partito che lo difendono.

“Vicky ti amo da morire e voglio sposarti”. Ieri su un’auto con altoparlante ha urlato il suo amore per le strade della città. Luigi, trent’anni, il protagonista della stravagante iniziativa che ha fatto piangere di gioia la donna corteggiata.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2026

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