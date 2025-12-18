Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 18 dicembre 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 18 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 18 dicembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Gaziano, vescovo di Tours. Inviato da Roma nel III sec. per evangelizzare la Gallia insieme ad altri sei missionari, è stato il primo vescovo della città di Tours, dove viene accolto all’inizio con grande ostilità, tanto da dover celebrare nelle catacombe. Qui, con coraggio e perseveranza, annuncia il Vangelo per 50 anni. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 18 DICEMBRE 1995

Falsi invalidi, stretta finale. La Digos ha inviato al magistrato rapporti su Provincia, Usl e Poste. Decine i casi sospetti, alcuni facevano attività sportiva, altri non avevano i requisiti al momento dei concorsi. Conclusa anche l’indagine interna del Provveditorato agli Studi. Inviate al Ministero della Pubblica Istruzione, 300 posizioni dubbie. Bidelli nel mirino.

Il sindaco in consiglio per scongiurare la crisi in Comune. Centrodestra in panne. Febbrili contatti per recuperare i numeri per poter governare.

Acido cloridrico nel Melfa, analisi della Usl sull’acqua. Non si conosce ancora l’entità dell’eventuale danno ambientale provocata dalla fuoriuscita da un’autocisterna ribaltatasi l’altro giorno in autostrada tra Pontecorvo e Ceprano.

Fiamme dolose, azienda in cenere. Ad Aprilia danni per oltre 500 milioni in una fabbrica di arredi per bar di Mauro Di Mattia. E’ il terzo episodio in pochi giorni. Anche in questo caso l’incendio non sarebbe stato preceduto da avvertimenti. Indagano i carabinieri.

