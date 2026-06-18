Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 18 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 18 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 18 giugno 2026

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San Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova e cardinale. Il soccorso agli appestati, la vicinanza ai fedeli, anche ai più poveri e la formazione dei sacerdoti: sono i cardini della vita di Gregorio Barbarigo, uomo molto stimato dai Papi del suo tempo, profondamente ispirata a quella di San Carlo Borromeo, vissuto nel secolo precedente. (Leggi tutto)

I TITOLI DI MARTEDI’ 18 GIUGNO 1996

Cocaina terremoto a Cassino. Con nove ordini di cattura e 24 denunciati scatta l’operazione Biancaneve. La polizia assesta un duro colpo al mondo dello spaccio nel basso Lazio. Il traffico gestito da noti camorristi. Coinvolti personaggi del commercio e dell’imprenditoria sia come venditori di droga che come consumatori abituali.

Troppe incompiute, nasce un osservatorio sugli appalti pubblici. Accordo tra industriali e sindacati. Se i finanziamenti fossero spesi bene, si potrebbero creare 4000 posti di lavoro.

Miliardi di imposte non versate, “nessun favore“. Interrogati il direttore dell’ufficio IVA e il suo vice accusati di falso e abuso con altri tre. L’inchiesta sulla Italfin ‘80.

Pene confermate per i Teoli. Niente ergastolo per i fratelli che uccisero il parroco e la sua perpetua a Roccasecca. La Corte d’Assise d’Appello ribadisce la sentenza di primo grado: trent’anni a Guido e 25 a Vincenzo. Solo Guido ha commentato il verdetto sul duplice delitto compiuto nel ‘93: “Il carcere a vita sarebbe stata una condanna a morte“.

Ripetitore pericoloso in pieno centro, petizione anti-Telecom. A Sora nuova antenna per i telefonini.

Pannoloni d’oro, a giudizio funzionari e fornitori. L’ipotesi: concussione e falso. Alla ex USL di Ceccano.

I Laburisti disertano il consiglio: sarà crisi a Ceccano? Chiedono nuovi assessori.

Sussidi a chi adotta un cane. Il consiglio comunale di Fiuggi dice sì. Votato il piano anti randagi.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2026