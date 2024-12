Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 19 dicembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 19 dicembre 2024

Sant’Anastasio, papa. Anastasio de Massimi, di nobile famiglia romana, viene eletto Papa nel 399. Di profonda spiritualità, vive poveramente. Difende con coraggio la fede cattolica contrastando il donatismo, eresia che voleva una Chiesa di perfetti, rigorista e pauperista. Muore nel 401. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 19 DICEMBRE 2023

Pronto soccorso, i dimenticati. Caos all’ospedale di Cassino: ieri mattina 51 persone in attesa, la metà senza posto letto. Covid e carenza di personale mettono in ginocchio il servizio: appello alla Regione.

Thomas, il ricorso dei Toson in Cassazione: oggi l’udienza. Padre e figlio chiedono la scarcerazione dopo il no del Riesame.

Minacciava la moglie anche col fucile. Un operaio di 55 anni sotto accusa per i maltrattamenti ai danni della moglie, le violenze davanti al figlio disabile. È stato proprio il ragazzino a darle coraggio, l’ultima volta l’uomo aveva tentato di ustionarla con l’acqua bollente.

Certosa di Trisulti, chiesto l’avvio del piano strategico. Il presidente della commissione cultura della Camera in visita al sito: le iniziative. L’idea di una fondazione, ma la rete di associazione ribadisce le sue priorità.

Frosinone, notte di Coppa. I giallazzurri di scena al “Maradona” per gli ottavi del trofeo tricolore: Di Francesco verso il turnover, emergenza in difesa. Barrenechea a Harroui favoriti per una maglia a centrocampo. L’unico precedente risale al 2006-2007 nella competizione di C

