Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 19 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
San Corrado Confalonieri, eremita Francescano. Nato nel 1290 da una nobile famiglia di Piacenza, amante della vita di corte, si converte dopo una battuta di caccia che provoca un grave incendio. Si fa terziario francescano, la moglie clarissa: donano tutti i loro beni ai poveri. Vive da eremita e assistendo i malati. Muore a Noto nel 1351. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 19 FEBBRAIO 1996
Fiuggi, invendute 51 milioni di bottiglie. Vertice a Milano. Oggi incontro San Pellegrino-Astif. Il presidente dell’azienda speciale chiederà che vengano rispettati i piani per la pubblicità.
Slavo in fuga uccide un ragazzo. Muore Pasquale Picano, 23 anni, stava tornando a casa con un amico. La folle corsa inizia a Gaeta e termina a Cellole dove la BMW si schianta contro l’auto di due giovani di Formia. Caccia al ladro in tutta la Campania, arrestato subito il complice. Ricoverato in ospedale a Napoli l’altro pontino coinvolto.
Motocrossista ciociaro cade nel reatino: è in fin di vita. Un giovane motocrossista di Serrone, centro del nord della Ciociaria a 50 km di Frosinone, è ricoverato in fin di vita al policlinico Gemelli di Roma in seguito alle gravissime lesioni riportate in una rovinosa caduta.
Cinque bulgari e un mistero. Aprilia. I carabinieri li sorprendono in un casolare con due detonatori: servivano per una rapina o un attentato?
LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 19 FEBBRAIO 2026
