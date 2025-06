Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 19 giugno 2025

[IL PUNTO] Reparto per reparto, la situazione dell’organico in attesa della definizione dei programmi e del nuovo assetto da parte del presidente Maurizio Stirpe. In difesa l’unico innesto (J. Gelli) e le certezze dei vari Cerofolini, Monterisi, Marchizza, Bracaglia ed A. Oyono. Centrocampo ed attacco da ricostruire tra partenze e fine prestito. La variabile del mercato