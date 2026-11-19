[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 19 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 19 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Matilde (Mechtilde), vergine. Vive nella seconda metà del Duecento. Sàssone di nascita, Matilde entra presto tra le Benedettine di Rodersdorf dove si fa monaca. Raggiunge la sorella badessa a Helfta e lì si distingue per la sua umiltà e amabilità. Dirige il coro e ha frequenti visioni mistiche poi raccolte in un celebre testo. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 1996

Botte al mugnaio per rubare la farina. A Castelliri quattro giovani rumene assaltano un mulino, arrestate dai carabinieri. Per le ladre una giornata nera: scoperte dal proprietario, scaricate dal complice, costrette a scappare a piedi. Le donne sono incappate subito in due pattuglie impegnate in servizio contro le rapine in banche e uffici postali.

Vogliamo un Natale hollywoodiano. Commercianti decisi. Frosinone: servono 30 milioni, il Comune ne ha cinque.

Ferentino, Ulivo e Polo al ballottaggio. Francesco Scalia del Partito Popolare e Luigi Martini di Forza Italia allo scontro decisivo. Il primo dicembre sarà determinante l’appoggio dell’ex sindaco Dc Francesco Gargani arrivato terzo.

Enzo Di Stefano: “È giusto che governi per quattro anni“. A Sora il neo Sindaco scrive al ministro.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2026