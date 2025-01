Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 2 gennaio 2025

I giovani ciociari Mazzocchia e Picconi guidano il promettente team regionale pronto ad affrontare una stagione da protagonista. La squadra del presidente Ruggeri e del dt Verdecchia è in ritiro sulle Dolomiti a Pozza di Fassa per alzare il livello della preparazione. Inoltre dal 20 e 23 gennaio sarà organizzata una gara a Folgaria. L’obiettivo è una forte crescita del gruppo in vista delle gare nazionali e internazionali