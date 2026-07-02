Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 2 luglio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 2 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 2 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTI PROCESSO E MARTINIANO, MARTIRI ROMANI. Venerati nel giorno del loro dies natalis, Processo e Martiniano sono i custodi degli apostoli Pietro e Paolo durante la loro prigionia nel carcere Mamertino e da questi convertiti. Martiri a causa della loro fede cristiana sono sepolti nel cimitero di Damaso, al II miglio della via Aurelia a Roma. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDÌ 2 LUGLIO 1996

Con una bomba devastano un bar. Esplosione nella notte nella centralissima caffetteria del Corso. Ferentino. I carabinieri escludono che possa trattarsi di malavita organizzata si pensa a bande di teppisti.

Italcogim, il sindaco ha un piano ma in molti frenano. Fanelli mostrerebbe troppa fretta.

Al mare per vendere cocaina, arrestati. Operazione anticrimine di polizia e carabinieri. Marito e moglie sorprese è un posto di blocco con droga e milioni nell’auto.

Per le tasse Ciociaria Cenerentola. Decine di società e banche versano l’Irpef dei dipendenti in altre province. È un danno grave per il frusinati perché vengono alterati i parametri della ricchezza utilizzati per gli interventi statali. Risulta infatti che nei primi cinque mesi di quest’anno i ciociari hanno versato solo 168 miliardi i pontini 5755.

Fiume Liri a secco. il Comune in guerra con l’Enel Ceprano. Chiesto l’aiuto del prefetto. Il sindaco sospetta che i prelievi siano eccessivi. I vigili avviano controlli.

Per una frode fiscale da 1 miliardo a giudizio 50 panificatori. L’inchiesta partì da una verifica della Guardia di Finanza.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI GIOVEDI’ 2 LUGLIO 2026

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