Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 20 agosto 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 20 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 20 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN BERNARDO, ABATE E DOTTORE DELLA CHIESA. Dottore della Chiesa, fondatore dell’abbazia di Clairvaux (Chiaravalle), uno dei Padri dei Cistercensi, Patrono degli apicoltori. Bernardo di Chiaravalle ha percorso le vie dell’Europa combattendo eresie e difendendo il Papa e la Chiesa. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 20 AGOSTO 1996

“Io vittima di una trappola maledetta“. Scarcerato Giorgio Ceccarelli: nella sua auto fu nascosta cocaina a sua insaputa. La Squadra Mobile sospetta che il tranello sia stato escogitato dai parenti della sua ex moglie che punta a riavere la figlia.“ In carcere ho iniziato lo sciopero della fame ma poi ho dovuto sospenderlo perché mia madre che ha ottant’anni è stata colta da malore per il grande dispiacere. L’inchiesta. Ora si indaga su tre persone. Per organizzare il piano sarebbero stati spesi 100 milioni.

Conservatorio e biblioteca: via libera a nuovi lavori. Comune di Frosinone. Dopo due anni di fermo dei lavori si torna a parlare della realizzazione del Conservatorio che sta nascendo sulla Monti Le pini accanto agli uffici della Motorizzazione Civile.

Quando la solitudine uccide a 23 anni. Oggi a Sgurgola i funerali di Roberto Celli, studente di ingegneria.

Arcinazzo, via libera al depuratore. L’impianto da 5 miliardi che servirà agli Altipiani sarà pronto tra un anno. L’assessore regionale Buonadonna ha autorizzato il progetto del Consorzio di Risanamento Ecologico. Alla struttura si allacceranno anche i comuni di Trevi e Piglio. Proseguono anche i lavori per la costruzione della rete fognante.

I dipendenti in rivolta ora minacciano di denunciare il Comune. Alatri. In gioco decine di promozioni. È stato dichiarato lo stato di agitazione da ieri. Pugno di ferro dell’assessore contro i ribelli.

Don Mazzi apre un centro per aiutare i tossicodipendenti. Emergenza droga a Ceccano. Un’équipe specializzata della comunità Exodus sarà a disposizione dei giovani che vogliono disintossicarsi. La struttura sarà ospitata in locali del Comune che ha voluto l’iniziativa per arginare un fenomeno dilagante.

Scuole e impianti sportivi si rifanno il look. Cassino. Lavori in corso per la sistemazione degli edifici e dello stadio.

Strada pericolose e senza collaudo, tre denunce. Paliano. Sotto accusa il Comune e la ditta che ha riasfaltato via Beguinot.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI GIOVEDì 20 AGOSTO 2026

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