Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 20 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 20 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Nepomuceno, sacerdote e martire di Praga. Nella Praga di fine 1300 si consuma il martirio di San Giovanni Nepomuceno, sacerdote umile e predicatore a corte di re Venceslao IV, che si oppone con fermezza, pagando con la vita, alle pretese del monarca che violerebbero la sacralità della Confessione e la libertà della Chiesa. (Leggi)

I TITOLI DI LUNEDÌ 20 MARZO 1995

Tre morti in una gara tra motociclisti. Cassino. Una folle corsa in motocicletta, lanciati verso la morte, sul filo dei 200 all’ora per una assurda scommessa. Una scommessa tra centauri, fatta per ammazzare la noia di un monotono sabato pomeriggio, e che invece li ha resi protagonisti di un drammatico incidente che in un attimo ha spezzato le vite di tre persone sull’asse attrezzato che collega la superstrada Cassino Formia con lo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano. Una moto non riesce ad evitare l’impatto con un’auto perdono la vita il conducente e due giovani.

Sistino compie 108 anni. Anagni. Record di longevità per un falegname che ancora lavora.

Ciociaria, ultime intese per le candidature. Visto che i veti incrociati e le richieste ultime dei vari partner a livello locale stavano bloccando le intese nel Polo delle Libertà, il tavolo delle trattative è stato spostato a Roma e sabato notte si è delineato il possibile e quasi ufficiale quadro delle designazioni per le candidature a sindaco di Frosinone e Presidente della Provincia.

