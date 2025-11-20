Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 20 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 20 novembre 2025
*
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 20 novembre 2025.
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Gelasio I, papa. Un lottatore, Papa Gelasio. Sale al Soglio di Roma nel 496 e in quattro anni arriva a spegnere derive pagane ed eresie, manicheismo, monofisismo, pelagianesimo, contro cui scrive diversi trattati. Alcuni suoi principi in materia ecclesiale sono così avanzati da essere recepiti nel Vaticano II.
ACCADDE OGGI I TITOLI DI LUNEDI’ 20 NOVEMBRE 1995
La verità oggi dall’autopsia. Questa mattina la Telecom fornirà agli inquirenti i tabulati delle ultime telefonate fatte dal penalista Enzo Avino. I resti carbonizzati dell’avvocato all’esame dei periti.
Insegnante di Alatri travolta e uccisa. Ad Aprilia un’auto in fiamme, salvi tre ragazzi.
Chiuse le urne, oggi i nomi dei nuovi sindaci. Le elezioni in cinque comuni. A Minturno, dove è probabile il ballottaggio, affluenza scesa del l’otto per cento.
Poliziotto aggredito: è caccia ai naziskin. A Latina l’agente ha difeso un po’ polacco.
Sosta a pagamento, polemiche a Formia. Oggi se ne discute in consiglio.