Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 21 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 21 agosto 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Pio X, Papa. Noto ai più per il Catechismo che porta il suo nome, Papa Pio X, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto, governò la Chiesa dal 1903 al 1914: morì un mese prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. E’ stato canonizzato da Pio XII nel 1954. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024
Ricatto a luci rosse alla ex. La fidanzata lo lascia e lui pubblica su un sito internet le foto intime della donna. Un impiegato 42enne del capoluogo rischia di finire a processo per revenge porn.
Il rilancio del Comune sul decoro urbano. Le mura cittadine escono dall’anonimato, sostituiti i pannelli usurati dal tempo. Mastrangeli: «Ho preso un impegno con la cittadinanza e lo mantengo».
Il ponte di 2mila anni faresta nascosto tra i rovi. Appello per la pulizia. La struttura tra i resti più importanti dell’epoca romana nell’area nord della Ciociaria. Il sindaco Fiorletta: «A settembre interverremo, ma sull’area è competente la Provincia».
Nuova toponomastica, riordino a passo lento. Cassino. Più di cento strade non hanno un nome e mancano circa quattromila numeri civici. Da due anni Commissione al lavoro, ancora tanti disagi nella corrispondenza.
Frosinone, il vizio dei giovani. La squadra di domenica è stata quella con l’età media più bassa (23,6 anni) della categoria e che ha fatto più tiri in porta.