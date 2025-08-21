Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 21 agosto 2025

Le elezioni per il rinnovo del consiglio di Palazzo Jacobucci saranno fondamentali per il Comune di Frosinone. Sarà un vero e proprio referendum sulla tenuta politica del Sindaco e dei suoi. Mastrangeli dovrà barcamenarsi per non scontentare i suoi alleati ed in particolare FdI. La variabile dei 9 dissidenti che hanno i numeri per eleggere un proprio rappresentante