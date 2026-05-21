Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 21 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 21 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 21 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, e Compagni, martiri in Messico. Nel periodo più difficile per la Chiesa messicana perseguitata, il sacerdote Cristoforo Magallanes, con 24 compagni, viene ucciso in odio alla fede il 25 maggio 1927. Questi martiri sono stati canonizzati da Giovanni Paolo II in una solenne cerimonia nel 2000, durante il Grande Giubileo. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 21 MAGGIO 1996

Buche killer, Iricav sotto accusa. Strade sventrate nei comuni attraversati dal super treno. Accertamenti dei carabinieri. I veterinari di Ceprano minacciano di non uscire più per i controlli nelle stalle. La Provincia censisce le vie più rovinate. I comuni minacciano ritorsioni. I pericoli maggiori si corrono lungo la Castro-Falvaterra-Collemanno, la Morolense e la Caragno a Ceprano.

Spese facili in comune, in quattro alla sbarra. Ad Alatri a giudizio l’ex segretario e tre assessori. Sono accusati di falso in atto pubblico: chiesero anticipi di cassa per alcuni lavori senza presentare garanzie reali.

Exodus, vincono gli astenuti. Al referendum sulla comunità antidroga ha votato solo il 19 %. In 192 hanno detto sì a Don Mazzi, i No sono stati 1215: addirittura meno di quanti avevano firmato la petizione. Il sindaco Marrocco, che aveva voluto la consultazione nonostante fosse priva di valore giuridico: “Andremo avanti come se non ci fosse mai stata“.

L’Isef non chiuderà, a concorso 50 posti per il primo anno. A Cassino lo ha comunicato il rettore Federico Rossi, il quale ha spiegato che il ministro Salvini prima di decadere dall’incarico ha firmato la tanto attesa autorizzazione.

“Troppi rischi, via agli alunni“. A Castro dei Volsci il direttore scrive al provveditore per far chiudere le elementari. Drastica decisione dopo l’allarme Usl per l’alta tensione.

Senza tesserino non si raccolgono funghi. A Ceprano il Comune ha varato nuove norme per tutelare l’ambiente.

Parcheggi, in arrivo 700 posti. A Fiuggi il Comune chiede i finanziamenti per il Giubileo.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2026