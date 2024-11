Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 21 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 21 novembre 2024

Beata Maria di Gesù Buon Pastore, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Nazaret. Figlia della Polonia nobiliare di fine ‘800, Francesca Siedliska ha la meglio sulla salute malferma e le mire del padre per un buon matrimonio e a 31 anni si consacra. Nel 1873 fonda le Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, che lavorano per rinsaldare la fede in bambini, donne, migranti.

I TITOLI DI LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022

Incarcerato, ora si accelera. La Farnesina sul caso dell’ingegnere imprigionato in Africa: “C’è la massima attenzione“. Il ministero guidato da Tajani al lavoro per chiarire la vicenda della coppia di Fiuggi.

Nel PD passa la linea progressista. Alle Provinciali asse Fratelli d’Italia – Forza Italia.

Luci al parco Matusa accese anche di notte, il grande spreco. Le torri faro installate per le riprese tv in alta definizione nel vecchio stadio, consumano come cinque appartamenti.

Il Cassino cade, ma resta terzo. Gli azzurri, poco fortunati, battuti in casa dai campani. Fatale la rete subita nel lungo recupero del primo tempo.

