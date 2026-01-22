Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 22 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 22 gennaio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

SAN VINCENZO PALLOTTI, SACERDOTE, FONDATORE DELLA SOCIETÀ DELL’APOSTOLATO CATTOLICO. Sacerdote romano (1795-1850), promuove il ruolo dei laici nella Chiesa in anticipo sui tempi, vincendo le diffidenze del mondo ecclesiastico. Per lui l’annuncio del Vangelo non spetta solo al clero ma a tutti i battezzati, uomini e donne. Sogna una comunità in cui tutti siano “apostoli”. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 22 GENNAIO 1996

Dinamite sull’Alta Velocità. Una pala meccanica è saltata in aria in un cantiere Iricav. Si indaga tra le opere subappaltate. Attentato a Cassino. La polizia: è un avvertimento della camorra.

Quattro chilometri a rischio mortale per mancanza di soldi. Sora. Superstrada senza contributi. Il senatore Lino Diana ha chiesto la chiusura dell’arteria per lo stato pietoso dell’asfalto.

“Sezze non dimenticherà mai“. L’ex sindaco Di Trapano ricorda la tragica sera del 28 maggio 1976. L’arresto di Saccucci riapre una ferita mai rimarginata. Ancora oggi ci si chiede quale fosse il disegno eversivo.

Maxi sequestro di droga. Ceccano, dopo l’arresto di due giovani ordine di cattura per il fornitore romano. L’indagine, oltre ai due giovani finiti in manette, sta portando i carabinieri ad arrestare un terzo uomo. L’ordine di arresto pare sia stato già firmato dal gip del tribunale di Frosinone.

Scauri. Mafia: l’avvocatura dello Stato lancia l’allarme, Don Simone chiede al sindaco Graziano di intervenire. “Tali attività non certo benefiche sotto forma di associazioni di tipo mafioso hanno una certa considerazione nel distretto specie nella zona di Roma e nel sud pontino tra Formia Gaeta e Minturno“.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 22 GENNAIO 2026

