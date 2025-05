Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 22 maggio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 22 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Rita da Cascia, religiosa agostiniana. Santa Rita, la santa dei casi impossibili: moglie e madre esemplare, poi monaca agostiniana, chiese a Cristo di poter condividere i patimenti della Passione ed ebbe sulla fronte il segno di una spina. Le sue spoglie sono esposte nella Basilica di Cascia. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2024

«Ho reagito all’aggressione». Il delitto a Villa Latina, il presunto omicida Luca Agostino si è difeso davanti al giudice. Accusato di aver colpito a coltellate Armando Tortolani. Arresto convalidato, resta in cella.

«Una notte da Leoni». In campo per la ricerca. Martedì 28 maggio la manifestazione allo “Stirpe” tra sport e solidarietà. Vecchie glorie e spettacolo, serata per la donazione del midollo osseo.

Veglia degli amici per salutare Gianmarco. Madre e sorella colte da malore. Oggi l’autopsia, forse domani le esequie. Un centinaio di persone all’iniziativa. Don Giorgio: «Grazie per la vicinanza».

Rischia di soffocare, salvata dalla maestra. Momenti di paura per una bambina in gita, stava mangiando un panino. L’insegnante interviene con la manovra di Heimlich: «Ho fatto il mio dovere».

Carichi di lavoro eccessivi: operai bloccano la fabbrica. Massiccia adesione allo sciopero, nonostante l’assenza di Fim e Fismic. La Fiom-Cgil: «La situazione sulle linee è diventata insostenibile, non ci stiamo».

Salvezza, ultimo atto: Frosinone favorito. Le agenzie di scommesse credono nell’impresa dei canarini e ritengono l’Empoli la principale candidata alla retrocessione. Formazione, dubbio Mazzitelli.

