Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 22 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 22 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 22 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Paolo II, papa. È il terzo Pontificato più lungo della storia, quello di Giovanni Paolo II, durato quasi 27 anni. Primo Papa polacco, ha collezionato tanti altri primati, ad esempio sul numero di viaggi compiuti. Ha guidato il Grande Giubileo del 2000 e “inventato” le Giornate Mondiali della Gioventù. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2006

Superstrada, servono altri 33 milioni. Castelmassimo-Ferentino, Scalia scrive a Marrazzo: subito un vertice. Definiti gli espropri (8 milioni), ma sono aumentate le spese (9 milioni) e ad Alatri serve una variante (15 milioni).

Progetto per lo Scalo, la scelta dei cittadini. Ok all’edificio più vicino alla stazione, così il quartiere riconquista la piazza.

Il conto di Gaia: aumenti medi dell’85%. Ma si sale al 148 % se la Cassa depositi non accetterà lo stralcio del debito.

Videocon, indotto a rischio. Alla Md 60 in “cassa”. «Ad Anagni ormai solo assemblaggio». I sindacati: «Tubo catodico al capolinea ma il plasma qui non è partito malgrado le promesse».

Comunale stregato, Frosinone ko. Il Piacenza segna e vince (1 a 0) nell’unica occasione della partita.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2026