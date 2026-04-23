Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 23 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 aprile 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Giorgio, martire. Pochi santi possono vantare un culto così diffuso e tanta venerazione popolare quanto san Giorgio, cavaliere, martire di Cristo tra il III e il IV secolo. Lo testimoniano le innumerevoli chiese a lui dedicate, i tanti paesi e regioni del mondo di cui è patrono. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 23 APRILE 1996

L’Ulivo fa cappotto, elegge quattro deputati. Il centrosinistra capovolge i risultati di due anni fa. Il successo più vistoso nel collegio del capoluogo: Schietroma ha ottenuto 4000 voti in più di Mastrangeli. Ribaltone nei collegi della Camera, il Polo perde tutti i suoi rappresentanti. Nel proporzionale eletto Mario Michelangeli, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. 31.900 le schede nulle di cui 15.744 bianche. Le reazioni. Il Movimento Sociale esulta, Alleanza Nazionale ammutolisce, Forza Italia riflette.

La Ciociaria conferma i suoi senatori. Magliocchetti per 700 voti batte Rossi, Diana con il doppio Misserville, rieletto però con i resti. A ruoli invertiti si è ripetuto nel collegio nord ciò che avvenne due anni fa: il candidato sconfitto nello scontro diretto ripescato a livello regionale. Valanga di schede non valide: a sud 15.469 di cui 7951 bianche, a nord 12.703, di cui 6557 bianche. I commenti: Polo, Ulivo e Movimento sociale: tutti contenti.

Ucciso dal cavallo imbizzarrito. Finisce in tragedia una passeggiata tra amici nelle campagne di Morolo. Luigi quattrini, imbianchino di 39 anni e padre di tre figli, è caduto dal suo stallone e ha battuto la testa. In aiuto del perito è intervenuto il portiere del Sora calcio.

Usl, locali inagibili. Chiude radiologia nella città della salute. I medici accusano: è una ritorsione.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 23 APRILE 2026