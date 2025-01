Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 23 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Benedetta Bianchi Porro. Benedetta Bianchi Porro – beata – nasce a Dovadola di Forlì l’8 agosto 1936. Al termine della vita Benedetta saprà cantare la gioia non perché felice della sua malattia, ma per aver fatto esperienza dell’amore di Gesù, come emerge dal suo intenso Epistolario. (Leggi).

I TITOLI DI LUNEDÌ 23 GENNAIO 1995

“Nostro padre è un mostro“. Due ragazzini violentati per mesi dal genitore a Frosinone. Questa mattina Roberto, un invalido di 53 anni, sarà interrogato in carcere dal magistrato. Un maschietto di 10 anni e la femminuccia di nove hanno riferito ai carabinieri di avere subito le violenze mentre la madre era al lavoro.

Mozzarelle Infette, stop alla produzione. Frosinone. Dopo il rapporto della Usl sul consorzio Valverde.

Una sedia in faccia, finisce all’ospedale. Latina. Nuova zuffa sabato sera lungo il corso. In terra rimane un vento ventottenne. Gli inquirenti: “Siamo vicini ad individuare gli aggressori“.

Frosinone, rapinatori in carcere, presto i confronti. Terminato il primo giro di interrogatori, dalle bocche degli arrestati è uscito poco o nulla.

