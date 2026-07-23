Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 23 luglio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTA BRIGIDA, RELIGIOSA, PATRONA D’EUROPA. Nobildonna, sposa, madre di otto figli, fondatrice dell’Ordine del Santissimo Salvatore: Brigida nasce nel 1303 a Finsta, in Svezia. La sua sarà la vita di una donna moderna: viaggi, lettere ai principi europei, esperienze mistiche e messaggi al Papa perché da Avignone torni a Roma. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 23 LUGLIO 1996

Dal fiume affiora uno scheletro. Rinvenuto ad alcuni operai vicino alle sponde del Liri in pieno centro a Sora. Solo l’autopsia che sarà eseguita oggi potrà chiarire le cause della morte che risalirebbe a un paio di anni fa. L’ipotesi più probabile: una vittima dell’esplosione di fuochi a Roccavivi. Da un primo esame delle ossa si è accertato che il cadavere appartiene a un giovane di età compresa tra i 20 e i trent’anni.

Il medico arriva tardi. La paziente muore e scattano le denunce. Paliano. Indagano i carabinieri.

E il vescovo scese in pista per ballare il rap. Al meeting di canneto. Monsignor Brandolini conquista i giovani: “Trasformiamo le chiese in discoteche“. “La mia è una provocazione, ma penso che la chiesa per dialogare con i ragazzi, debba parlare la loro lingua“.

Pochi controlli sui cantieri la Cgil denuncia la Usl. Tagliati gli straordinari agli ispettori.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI GIOVEDì 23 LUGLIO 2026

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